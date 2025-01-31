Экспорт IT-услуг Украины сокращается второй год подряд

Падение объемов экспорта IT-услуг, которое началось еще в 2023 году, продолжается: За 2024 год экспортная выручка ИТ уменьшилась на 4,1% и составила $6,45 миллиарда.

Об этом говорится в аналитике от Львовского IT-кластера, которая есть в распоряжении ЭП.

"Украинской экономике это принесло на $279 миллионов меньше по сравнению с результатами 2023 года. Такие данные приводит НБУ", - говорится в материале.

Объем экспорта IT-услуг в декабре 2024 года составил $617 миллионов.

"Украинской экономике это принесло на $97 миллионов больше по сравнению с ноябрем. Также, эти показатели на 1% или же $6 миллионов больше по сравнению с декабрем 2023 года", - пишет IT-кластер.

ИТ-сектор остается крупнейшим экспортером услуг в Украине и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику.

Валютное вторжение от экспорта IT-услуг составило 37,4% от общего объема экспортируемых услуг. Однако этот показатель несколько меньше чем в прошлом году. Тогда он составлял 41%.

А в общей структуре экспорта Украины ИТ-сектор занимает второе место с 11,5%, уступая лишь продовольственным товарам.

Лидером среди стран, обеспечивающих выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США. Они обеспечили $2,39 миллиарда валютных поступлений в Украину. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта.

Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - 8,8% и $564,98 миллиона. Третье место заняла Мальта, обеспечив $501,19 миллиона, это 7,8%.

Напомним:

В ноябре 2024 года прогнозировалось, что украинский экспорт IT-услуг в 2024 году снова не покажет рост: по оптимистическому сценарию спад составит 4%, а по пессимистическому - 6%, или 6,3-6,45 млрд долл. по сравнению с 2023 годом..