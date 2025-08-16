Часть сервисов "Дії" не будут работать два дня

С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть сервисов в Дії будет недоступна из-за того, что Минюст будет планово обновлять реестры.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Дія не сохраняет ваши личные данные - они отображаются из госреестров во время пользования сервисом. Поэтому во время проведения работ в реестрах - ЕГР, ГРАГС, ГРРП и других - на портале и в приложении Дія временно будут недоступны услуги, связанные с ними", - говорится в сообщении.

В частности не будут работать: