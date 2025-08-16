Часть сервисов "Дії" не будут работать два дня
ЕП
С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть сервисов в Дії будет недоступна из-за того, что Минюст будет планово обновлять реестры.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
"Дія не сохраняет ваши личные данные - они отображаются из госреестров во время пользования сервисом. Поэтому во время проведения работ в реестрах - ЕГР, ГРАГС, ГРРП и других - на портале и в приложении Дія временно будут недоступны услуги, связанные с ними", - говорится в сообщении.
В частности не будут работать:
- Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;
- Дія.QR;
- еВідновлення;
- Бронирование работников;
- Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
- Перерегистрация авто; Перерегистрация авто;
- Актовые записи о смене имени;
- Актовые записи о рождении;
- Актовые записи о браке;
- Актовые записи о разводе; Актовые записи о разводе;
- Свидетельства о рождении; Свидетельства о рождении;
- Выписка о месте проживания ребенка;
- Заявление о субсидии;
- еМалятко;
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
- Выписка из ЕГР;
- Регистрация ООО на основании модельного устава;
- Изменение места жительства;
- Заявления в международный Реестр убытков;
- Гранты естьРабота;
- Строительные услуги;
- еПредприниматель;
- еДомовольство;
- еДекларация;
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки).