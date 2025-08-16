Украинская правда
Часть сервисов "Дії" не будут работать два дня

Владимир Туник-Фриз — 16 августа, 17:10
ЕП

С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть сервисов в Дії будет недоступна из-за того, что Минюст будет планово обновлять реестры.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Дія не сохраняет ваши личные данные - они отображаются из госреестров во время пользования сервисом. Поэтому во время проведения работ в реестрах - ЕГР, ГРАГС, ГРРП и других - на портале и в приложении Дія временно будут недоступны услуги, связанные с ними", - говорится в сообщении.

В частности не будут работать:

  • Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;
  • Дія.QR;
  • еВідновлення;
  • Бронирование работников;
  • Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
  • Перерегистрация авто; Перерегистрация авто;
  • Актовые записи о смене имени;
  • Актовые записи о рождении;
  • Актовые записи о браке;
  • Актовые записи о разводе; Актовые записи о разводе;
  • Свидетельства о рождении; Свидетельства о рождении;
  • Выписка о месте проживания ребенка;
  • Заявление о субсидии;
  • еМалятко;
  • Государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
  • Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
  • Выписка из ЕГР;
  • Регистрация ООО на основании модельного устава;
  • Изменение места жительства;
  • Заявления в международный Реестр убытков;
  • Гранты естьРабота;
  • Строительные услуги;
  • еПредприниматель;
  • еДомовольство;
  • еДекларация;
  • Брак онлайн (кроме услуги помолвки).

