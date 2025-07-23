Amazon закрывает ИИ-центр в Шанхае из-за напряженности между США и Китаем

Amazon закрывает свой исследовательский центр по разработке искусственного интеллекта в Шанхае.

Об этом пишет Financial Times.

Шанхайский центр искусственного интеллекта Amazon был создан в 2018 году подразделением Amazon Web Services (AWS), специализирующимся на облачных технологиях. Его команда занималась передовыми исследованиями в области нейронных сетей и обработки графовых данных.

Сотрудник лаборатории Ван Миньцзе написал в соцсети WeChat, что команда прекращает работу из-за "стратегических изменений на фоне напряженных отношений между США и Китаем". По его словам, за шесть лет работы команда опубликовала более 100 научных работ и разработала платформы с открытым кодом, которые принесли компании около одного миллиарда долларов дохода.

Точное количество сотрудников лаборатории не раскрывается. Известно лишь, что на пике развития подразделение AWS в Китае могло насчитывать более 1 000 работников. В 2022 году Amazon сообщала о более 10 000 сотрудников в стране.

Напомним:

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