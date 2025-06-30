Танкер "Виламура", перевозивший миллион баррелей нефти, потерпел взрыв у берегов Ливии.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что взрыв на танкере "Виламура" вызвал затопление машинного отделения судна. Причины инцидента пока неизвестны.

С апреля этого года танкер дважды заходил в российские нефтяные порты Усть-Луга и Новороссийск, чтобы загрузить казахстанскую нефть. Взрыв стал частью серии подобных инцидентов с судами, которые ранее заходили в российские порты.

По словам представителя компании, взрыв не вызвал загрязнения окружающей среды, а экипаж танкера находится в безопасности.

Консалтинговая компания Vanguard Tech сообщила, что с начала года на четырех других судах, которые ранее заходили в Россию, также произошел взрыв.

Напомним:

Россия предпринимает еще одну попытку расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после того, как санкции США остановили эти усилия в прошлом году.

Танкер под санкциями США приближается к российскому терминалу по экспорту сжиженного газа в Арктике. Это может стать поводом для новых ограничений со стороны Запада.

Россия незаконно переваливает нефть в открытом море вблизи Греции, используя танкеры без страховки и избегая санкций.