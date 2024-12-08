В США проголосуют за выделение $3 миллиардов на удаление китайского коммуникационного оборудования

<Палата представителей США на следующей неделе намерена проголосовать за ежегодный оборонный законопроект, который предусматривает выделение чуть более 3 млрд долл для американских телекоммуникационных компаний на удаление оборудования, произведенного китайскими телекоммуникационщиками.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о китайских компаниях Huawei и ZTE.

<Федеральная комиссия связи США (FCC) заявила, что изъятие опасного оборудования будет стоить 4,98 миллиарда долларов, но Конгресс ранее одобрил лишь 1,9 миллиарда долларов на программу "изъять и заменить".

<На прошлой неделе председатель FCC Джессика Розенворсель вновь призвала Конгресс США срочно предоставить дополнительное финансирование, заявив, что на программу замены оборудования в сетях 126 операторов не хватает 3,08 миллиарда долларов, "что ставит под угрозу как нашу национальную безопасность, так и связь сельских потребителей, которые зависят от этих сетей".

<Она предупредила, что нехватка финансирования может привести к закрытию некоторых сельских сетей, что "может ликвидировать единственного оператора в некоторых регионах" и поставить под угрозу работу службы 911.