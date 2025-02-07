Трамп хочет закрыть налоговую лазейку для крупных финансовых игроков

Президент США Дональд Трамп намерен ликвидировать налоговые лазейки, позволяющие руководителям инвестиционных и хедж-фондов платить меньшие налоги.

Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о привилегиях, известных как carried interest, которые давно вызывают дискуссии в Вашингтоне. Если инициативу поддержит Конгресс, это может спровоцировать конфликт с финансовыми элитами.

На встрече с лидерами Республиканской партии Трамп заявил, что выступает за "ликвидацию несправедливых налоговых льгот для крупных игроков".

Отмечается, что его инициатива предусматривает, что руководители фондов больше не смогут декларировать свою прибыль как долгосрочные инвестиции и платить налоги по сниженной ставке.

Кроме этого, Трамп предлагает отменить налоговые льготы для владельцев спортивных клубов, а также пересмотреть налоги на чаевые.

В издании добавляют, что идею Трампа поддерживают не только республиканцы. Сенатор-демократ Тэмми Болдуин заявила, что ее собственный законопроект об отмене carried interest совпадает с инициативой Трампа.

Лоббисты частных инвестиционных фондов настаивают, что нынешняя система стимулирует долгосрочные вложения и создает рабочие места. В качестве компромисса рассматривается не полная отмена льготы, а увеличение минимального срока удержания инвестиций свыше трех лет.

Напомним:

Американский рынок заключения сделок испытал худшее начало года за последние десять лет после того, как нестабильность политики после избрания Дональда Трампа и эскалация торговой войны привели к охлаждению активности.