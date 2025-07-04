Трамп готов разрешить фермерам иметь своих мигрантов-рабочих

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить трудовым мигрантам остаться в стране, если фермеры, у которых они работают, дадут за них гарантии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время предвыборного выступления на ярмарочной площадке в Айове Трамп сообщил, что работает вместе с Министерством внутренней безопасности над тем, чтобы помочь фермерам, которые зависят от сезонных работников-мигрантов.

Он добавил, что также обсуждает этот вопрос с представителями гостиничной индустрии.

Несмотря на то, что Трамп ведет жесткий курс в отношении миграции, а министр внутренней безопасности Кристи Ноэм активно работает над депортацией лиц, незаконно пересекших границу, фермеры начали жаловаться на нехватку рабочих рук, что ставит под угрозу сбор урожая.

"Если фермер готов каким-то образом поручиться за этих людей - Кристи, я думаю, мы должны сказать, что это хорошо, правда?" - сказал Трамп.

"Мы же не хотим забирать всех работников с ферм", - добавил он, выступая в штате, где сельское хозяйство является основой экономики.

Напомним:

По данным издания The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек в год.