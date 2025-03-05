Трамп хочет отменить закон о многомиллиардных субсидиях на производство чипов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские законодатели должны отменить принятый в 2022 году двухпартийный закон о выделении $52,7 млрд субсидий на производство полупроводниковых чипов и направить эти средства на уменьшение государственного долга.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ваш закон о чипах - это ужасный, просто ужасный закон. Мы даем сотни миллиардов долларов, и это ничего не значит. Они берут наши деньги и не тратят их", - сказал Трамп в выступлении в Конгрессе. "Вам следует избавиться от этого закона, а что останется, господин Спикер, использовать для сокращения долга".

Закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act), подписанный президентом Джо Байденом в августе 2022 года, предусматривал $39 млрд субсидий для американского производства полупроводников и смежных компонентов, а также $75 млрд государственных кредитных гарантий.

Эти заявления стали самой жесткой критикой закона о чипах со стороны Трампа. "Нам не нужно давать им деньги", - сказал он, предположив, что для привлечения производителей достаточно отмены новых пошлин, без государственных субсидий.

Министр торговли Говард Латник положительно отзывался об этой программе, но ранее заявлял, что хочет пересмотреть решения по грантам, принятые при Байдене.

Его предшественница, министр торговли Джина Раймондо, во времена Байдена убедила пять ведущих мировых производителей полупроводников построить заводы в США благодаря государственным грантам, чтобы уменьшить риски для национальной безопасности из-за импортных чипов.

В финальные недели администрации Байдена Министерство торговли утвердило более $33 млрд субсидий, в том числе $4,745 млрд для южнокорейской Samsung, до $7,86 млрд для Intel, $6,6 млрд для тайваньской TSMC и $6,1 млрд для Micron.

Напомним:

В ноябре 2024 года Министерство торговли США объявило об окончательном выделении $7,86 млрд государственных субсидий для Intel на производство чипов.

В сентябре 2024 года Intel получила контракт на $3 млрд от Министерства обороны. Эти средства были выделены из $39 млрд, предусмотренных для субсидирования производства чипов.