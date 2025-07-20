Суд США зобов’язав урядову агенцію виплатити фінансування "Радіо Свобода"

Европейская правда

Окружной суд США округа Колумбия принял решение в пользу "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" (RFE/RL) в деле против Агентства США по глобальным медиа (USAGM) по задержке финансирования, выделенного Конгрессом.

Об этом пишет RFE/RL, передает "Европейская правда".

Как отмечается, судья Ройс Ламберт постановил, что USAGM должен выплатить RFE/RL остаток средств, предусмотренных на 2025 финансовый год, и признал, что попытка агентства навязать новые обременительные условия гранта и отказ от добросовестных переговоров были незаконными.

"Беспрецедентным является случай, когда агентство требует, чтобы полностью новые условия регулировали его многолетние рабочие отношения с грантополучателем, а затем прекращает отвечать, особенно когда агентство обязано по закону ежегодно выделять средства, выделенные Конгрессом, конкретному субъекту", - говорится в заявлении судьи.

Задержка финансирования уже привела к массовым сокращениям, отмене программ и угрозе глобальному присутствию RFE/RL, подчеркнул судья.

Президент RFE/RL Стив Капус назвал судебное решение кульминацией длительных юридических усилий и важным шагом для продолжения миссии компании.

"Эта победа придает нашим журналистам необходимый импульс для того, чтобы и в дальнейшем еженедельно достигать почти 47 миллионов человек, которые полагаются на нашу журналистику для получения фактов и противодействия злонамеренной пропаганде авторитарных правительств", - сказал он, добавив, что информационное пространство нельзя отдавать тиранам.

Общий бюджет USAGM на 2025 год составляет $950 млн, из которых около $153 млн предусмотрено для RFE/RL. Агентство контролирует деятельность таких медиа, как "Голос Америки", "Радио Свободная Азия" и другие. Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

После этого Чехия, на территории которой расположена штаб-квартира "Радио Свобода", запустила инициативу в Евросоюзе по поддержке медиа.

А 8 мая стало известно, что Швеция направит 20 млн шведских крон ($2 млн) на поддержку "Радио Свобода".

В конце мая ЕС согласился предоставить экстренное финансирование для поддержки работы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" после того, как администрация Трампа прекратила предоставлять гранты этому медиа.