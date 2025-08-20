США резко подняли пошлины на сталь и алюминий: под ударом техника, автозапчасти и железнодорожные вагоны

Министерство торговли США объявило о повышении пошлин на сталь и алюминий в более 400 товарных категориях, включая бытовую технику, железнодорожные вагоны, автозапчасти для электромобилей, строительную и тяжелую технику.

Об этом пишет Reuters.

В список добавлено 407 категорий товаров, которые теперь считаются "производными" от стали и алюминия. Для них устанавливается 50% тариф на металлическую составляющую, а также стандартная ставка пошлины для остальных компонентов.

По оценке Evercore ISI, это решение охватывает импорт на сумму более $200 млрд в 2024 году и повысит средний уровень тарифной нагрузки примерно на один процентный пункт.

Среди продукции, попавшей под новые ограничения:

автозапчасти для выхлопных систем и электродвигателей,

комплектующие для автобусов, кондиционеров, холодильников, морозильников и сушилок,

морские двигатели, компрессоры, насосы, мебель, косметическая упаковка (включая аэрозольные баллончики).

Группа иностранных автопроизводителей призвала Вашингтон не включать критические автодетали, указывая на недостаток внутренних производственных мощностей в США. Tesla также unsuccessfully пыталась заблокировать добавление в список стали, которая используется в приводных установках для электромобилей и ветровых турбин.

Поддержали решение американские производители стали и алюминия, в частности Cleveland-Cliffs и Nucor, которые уже долгое время призывали администрацию расширить действие тарифов.