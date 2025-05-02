Россия получила южнокорейские станки для заводов "Ланцетов" и "Искандеров"

Станки южнокорейской компании DN Solutions обнаружены на российских предприятиях, где изготавливают боевые дроны "Ланцет" и пусковые установки к ракетам "Искандер".

Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на исследование Совета экономической безопасности Украины

Оборудование корейской фирмы стоимостью более 19 миллионов долларов доставляли в Россию через китайских дистрибьюторов, в частности компанию Silver Technology.

"Имеющиеся таможенные и закупочные записи указывают на то, что это были поставки нового оборудования, осуществленные по контрактам 2023 и 2024 годов", - заявил советник президента по вопросам санкций Владислав Власюк.

DN Solutions отрицает поставки в Россию после начала полномасштабной войны. В компании подчеркивают, что строго придерживаются законодательства Республики Корея, которое запрещает экспорт стратегической продукции без разрешения.

В компании также заявили, что прекратили сотрудничество с китайскими компаниями, как только узнали о фактах их реэкспорта в Россию.

"Мы проинформировали дилеров и агентства, что продажа нашего оборудования в Россию и обхождение экспортного контроля строго запрещены.

Мы также предупредили их, что несоблюдение этой политики является не только нарушением условий контракта, но и может привести к строгим санкциям со стороны государственных органов", - заявил представитель компании.