Россия требует снять санкции с "Аэрофлота" на переговорах с США

В МИД России заявили, что рассматривают возможность возобновления авиасообщения с США только в случае снятия санкций с "Аэрофлота".

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, предложение о снятии санкций с "Аэрофлота" было предложено в Эр-Рияд более месяца назад. По его словам, представители США на переговорах учли предложение, но не предприняли никаких действий в направлении снятия санкций.

Лавров добавил, что россияне напомнили о своем предложении на последних переговорах в Стамбуле.

Напомним:

Делегации США и России прибыли в четверг на переговоры в Стамбул для нормализации работы своих дипломатических миссий.