Продажи жилья в Китае снова упали из-за отсутствия устойчивого стимулирования

В ноябре продажи на рынке жилья в Китае снова упали, что свидетельствует о том, что сектору недвижимости еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем он сможет продемонстрировать стойкое восстановление.

Об этом сообщает Bloomberg.

По предварительным данным China Real Estate Information Corp. объем продаж нового жилья от 100 крупнейших компаний, занимающихся недвижимостью, упал на 6,9% по сравнению с предыдущим годом до 363 млрд юаней (50 млрд долл.), изменив рост на 7,1% в октябре. Продажи снизились на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Пекин пытается остановить спад в секторе недвижимости, а дефляционное давление усугубляет экономическую ситуацию. Инвесторы ожидают большей политической поддержки, чтобы Китай смог добиться своей экономической цели в 5% в этом году.

Президент Си Цзиньпин подтвердил необходимость достижения этой цели в прошлом месяце, а директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что без реформ, направленных на повышение внутреннего потребления, годовой рост Китая может упасть до «намного ниже» 4% в будущем.

Инвесторы внимательно следят за тем, появятся ли признаки окончания длиннейшего спада на рынке жилья в Китае. Появились некоторые признаки, указывающие на предварительное восстановление и повышение доверия после ряда мер, начиная от смягчения монетарной политики и заканчивая поддержкой покупателей жилья.

Нынешний раунд стимулирующих мер дает «больший эффект», чем в мае, когда стимулирование увеличило продажи всего на месяц, написала в недавней заметке аналитик по недвижимости Bloomberg Intelligence Кристи Хунг (Kristy Hung).