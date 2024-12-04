Продажи автомобилей в Китае выросли почти на 20% в ноябре: причина

Продажи автомобилей в Китае резко выросли в ноябре, поскольку автопроизводители увеличили скидки, а покупатели поспешили воспользоваться государственной субсидией на утилизацию автомобилей, пока она не закончилась.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Розничные продажи автомобилей в ноябре выросли до 2,4 млн единиц, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Поставки электромобилей и гибридов в ноябре выросли на 52% до 1,3 миллиона единиц.

Конец года традиционно является напряженным временем на крупнейшем автомобильном рынке мира, поскольку автопроизводители предоставляют дополнительные скидки в последнем толчке к достижению своих годовых целей. В то время как продажи электромобилей и гибридов получили толчок благодаря скидке в 20 000 юаней (2 750 долл), спрос на бензиновые автомобили продолжает падать.

Сектор остается чрезвычайно конкурентным, десятки брендов борются за долю рынка.

Представители торговли заявили, что планируют кампанию trade-in на следующий год, что свидетельствует о том, что программа субсидий может быть возобновлена.

Автопроизводители также ввели дополнительные стимулы с конца ноября, например, Tesla Inc. предлагает беспроцентные пятилетние кредиты на спортивные автомобили Model Y и скидку в размере 10 000 юаней (1375 долл).