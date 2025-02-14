В Минэнерго США произошли массовые увольнения после визита людей Маска - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа уволила от 1200 до 2000 работников Министерства энергетики, в том числе сотрудников администрации по ядерной безопасности и кредитного управления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Законодатели-демократы также заявили, что под сокращение попали работники национальных лабораторий и гидроэлектростанций, а также ядерных объектов времен холодной войны, которые представляют угрозу для безопасности.

В Министерстве энергетики США работает около 14 000 федеральных служащих и 95 000 подрядчиков.

По сообщению Reuters, увольнения произошли после того, как в министерство прибыли три человека, которые представляли Департамент правительственной эффективности (DOGE) миллиардера Илона Маска.

По словам собеседников Reuters, около 325 работников были уволены из Национальной администрации по ядерной безопасности, которая управляет американским ядерным флотом и работает над обеспечением безопасности радиоактивных материалов во всем мире.

"Департамент энергетики считает, что ваша дальнейшая работа не будет отвечать общественным интересам. По этой причине вы увольняетесь с должности в Министерстве энергетики и федеральной государственной службе с сегодняшнего дня", - говорится в копии письма, которое было отправлено некоторым сотрудникам минэнерго США.

По словам одного из источников Reuters, департамент прекратил доступ работников к выданным правительством ноутбукам и телефонам сразу после полуночи по восточному времени в пятницу 14 февраля, в результате чего многие не имели возможности получить уведомление и не знали, что они уволены.