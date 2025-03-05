Новые пошлины Трампа повысят цены на авто в США на 25%

Ассоциация крупных автопроизводителей предостерегла, что новые 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен на авто в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Все автопроизводители почувствуют влияние этих пошлин на Канаду и Мексику", - заявил Джон Боццелла, глава Alliance for Automotive Innovation, которая представляет всех основных автопроизводителей в США, кроме Tesla. В ее члены входят General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis.

"Большинство прогнозирует, что цены на некоторые модели вырастут до 25%, а негативное влияние на стоимость и доступность автомобилей будет ощутимо почти сразу", - добавил он.

Автопроизводители уже заявляли, что новые пошлины могут разрушить интегрированную производственную цепочку в Северной Америке, которая существует более 25 лет. Некоторые автозапчасти могут пересекать границу шесть и более раз перед окончательной сборкой.

"Невозможно мгновенно перенести производство и цепочку поставок. Именно в этом проблема: автомобильные пошлины могут повысить расходы для потребителей еще до того, как рабочие места вернутся в страну", - подчеркнул Боццелла.

Компания Stellantis сообщила дилерам во вторник, что продолжает переговоры с администрацией Трампа по пошлинам, которые создадут дополнительную финансовую нагрузку для клиентов.

"Из-за высокой интеграции отрасли в Северной Америке эти пошлины поставят марки Chrysler, Dodge, Jeep и Ram в невыгодное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими производителями", - говорится в письме Stellantis, которое оказалось в распоряжении Reuters.

Многие автопроизводители встречались на прошлой неделе с министром торговли Говардом Латником, чтобы убедить администрацию не вводить масштабные повышения пошлин.

В прошлом месяце генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады нанесут серьезный удар по автомобильной промышленности США. "Мы видим огромные расходы и хаос", - сказал он.

В то же время профсоюз автомобильных рабочих США (UAW) поддержал действия Трампа, заявив, что ждет дальнейших тарифных решений в апреле.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.