Новые пошлины Трампа повысят цены на авто в США на 25%
Ассоциация крупных автопроизводителей предостерегла, что новые 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен на авто в США.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Все автопроизводители почувствуют влияние этих пошлин на Канаду и Мексику", - заявил Джон Боццелла, глава Alliance for Automotive Innovation, которая представляет всех основных автопроизводителей в США, кроме Tesla. В ее члены входят General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis.
"Большинство прогнозирует, что цены на некоторые модели вырастут до 25%, а негативное влияние на стоимость и доступность автомобилей будет ощутимо почти сразу", - добавил он.
Автопроизводители уже заявляли, что новые пошлины могут разрушить интегрированную производственную цепочку в Северной Америке, которая существует более 25 лет. Некоторые автозапчасти могут пересекать границу шесть и более раз перед окончательной сборкой.
"Невозможно мгновенно перенести производство и цепочку поставок. Именно в этом проблема: автомобильные пошлины могут повысить расходы для потребителей еще до того, как рабочие места вернутся в страну", - подчеркнул Боццелла.
Компания Stellantis сообщила дилерам во вторник, что продолжает переговоры с администрацией Трампа по пошлинам, которые создадут дополнительную финансовую нагрузку для клиентов.
"Из-за высокой интеграции отрасли в Северной Америке эти пошлины поставят марки Chrysler, Dodge, Jeep и Ram в невыгодное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими производителями", - говорится в письме Stellantis, которое оказалось в распоряжении Reuters.
Многие автопроизводители встречались на прошлой неделе с министром торговли Говардом Латником, чтобы убедить администрацию не вводить масштабные повышения пошлин.
В прошлом месяце генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады нанесут серьезный удар по автомобильной промышленности США. "Мы видим огромные расходы и хаос", - сказал он.
В то же время профсоюз автомобильных рабочих США (UAW) поддержал действия Трампа, заявив, что ждет дальнейших тарифных решений в апреле.
Напомним:
Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.