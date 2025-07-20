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Возвращение Nvidia в Китай сталкивается с препятствиями в производстве

Владимир Туник-Фриз — 20 июля, 11:05
Возвращение Nvidia в Китай сталкивается с препятствиями в производстве
Getty Images

Nvidia сообщила своим китайским клиентам, что имеет ограниченные запасы чипов H20, самых мощных чипов для искусственного интеллекта, которые ей было разрешено продавать в Китае в соответствии с экспортными ограничениями США.

Об этом сообщило The Information, передает Reuters.

Nvidia заявила на этой неделе, что планирует возобновить продажу чипов H20 в Китай, хотя согласно изменению политики США все еще должны утверждать лицензии на экспорт этих чипов.

Запрет правительства США на продажу чипов H20, введенный в апреле, заставил Nvidia аннулировать заказы клиентов и отменить производственные мощности, которые она забронировала у производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing.

TSMC переориентировала свои производственные линии H20 на производство других чипов для других клиентов, а производство новых с нуля может занять девять месяцев, заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на пресс-конференции в Пекине.

Хуан высказал в последние дни комментарии, свидетельствующие о том, что Nvidia увеличит поставки чипов H20 и что лицензии на китайские заказы будут быстро утверждены.

Nvidia также объявила, что разрабатывает новый чип для китайских клиентов под названием RTX Pro GPU, который будет соответствовать экспортным ограничениям США.

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