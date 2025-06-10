Немецкое гражданство получило рекордное количество людей

Количество людей, которые в прошлом году получили немецкое гражданство, выросло почти на 50% до очередного рекорда.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, более 290 тыс. человек получили гражданство Германии по сравнению с примерно 210 тыс. в 2023 году.

Около 83 тыс. были сирийцами, тогда как количество россиян, которым выдали немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз, почти до 13 тыс.

Такое увеличение связано с реформой законодательства о гражданстве, которую ввело предыдущее правительство страны во главе с канцлером Олафом Шольцом, пытаясь привлечь больше квалифицированных работников и решить проблему постоянной нехватки рабочей силы.

Согласно действующим правилам, подача заявок возможна после пяти лет проживания, по сравнению с предыдущими восемью годами, и этот срок может быть сокращен до трех лет для тех, кто считается хорошо интегрированным.

Однако новый канцлер Германии Фридрих Мерц и его коалиция уже приняли меры по отмене ускоренного пути к гражданству.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал это решение способом "уменьшить факторы притяжения и внести больше порядка в миграционный процесс".

Это также является реакцией на политическое давление, поскольку беспокойство избирателей относительно нерегулярной миграции способствовало росту поддержки правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которая выступает за ограничение иммиграции.

В апреле прошлого года сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев выдает убежище лишь 10% россиян, подавших соответствующие просьбы.

В первый год полномасштабной войны против Украины Россия пережила две волны эмиграции: весной, после начала вторжения, и осенью, после объявления мобилизации. По оценке проекта Re:Russia, с февраля 2022 года из России уехали более 820 тыс человек, что сделало отъезд граждан самым массовым за 100 лет.