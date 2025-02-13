Цены на нефть падают: рынок реагирует на возможные переговоры по миру – Reuters

Цены на нефть упали на ожиданиях, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией положит конец санкциям, которые нарушили потоки поставок, в то время, как запасы нефти выросли в крупнейшем производителе - США.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на Brent потеряли 68 центов (0,9%) и стоят 74,50 долл за баррель. Американская WTI подешевела на 65 центов (0,9%) - до 70,72 долл за баррель.

Brent и WTI упали более чем на 2% в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский выразили желание мира в отдельных телефонных разговорах с ним, и Трамп приказал высшим должностным лицам США начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Россия является третьим по величине производителем нефти в мире, и санкции, наложенные на ее экспорт сырой нефти в результате вторжения в Украину почти три года назад, способствовали росту цен.

В то же время давление на нефтяные котировки усилили американские запасы. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за неделю, закончившуюся 7 февраля, запасы выросли на 4,1 млн баррелей - до 427,9 млн. Это превысило прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 3 млн баррелей.