Мексика повышает пошлины на китайские авто до рекордных 50%

Правительство Мексики объявило о повышении пошлин на автомобили из Китая и других азиатских стран до 50% в рамках масштабной реформы импортных сборов. По словам правительства, это призвано "защитить рабочие места", а аналитики считают - успокоить Соединенные Штаты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство экономики сообщило, что новые меры, которые коснутся товаров из нескольких секторов, в частности текстиля, стали и автомобилестроения, охватят импорт на сумму $52 млрд.

"Пошлины уже существуют, - пояснил министр экономики Марсело Эбрард, - Мы просто повысим их до максимально разрешенного уровня. Без определенного уровня защиты почти невозможно конкурировать".

Он добавил, что шаг направлен на защиту рабочих мест, поскольку китайские автомобили попадают на местный рынок "ниже референтных цен".

Китай решительно выступил против подобного давления и ограничений "под разными предлогами", заявил МИД страны. В Пекине призвали Мексику взамен вместе работать над глобальным экономическим восстановлением. "Мы будем решительно защищать собственные права и интересы в зависимости от ситуации", - подчеркнул представитель Линь Цзян/

Пошлины затронут страны, которые не имеют соглашений о свободной торговле с Мексикой, в частности Китай, Южную Корею, Индию, Индонезию, Россию, Таиланд и Турцию. В целом ограничения будут касаться 8,6% всего импорта и, по оценкам, защитят 325 000 рабочих мест в промышленности и производстве.

Также план предусматривает 35% пошлины на сталь, игрушки и мотоциклы, а на текстильные изделия - от 10% до 50%.

Напомним:

Ранее стало известно, что правительство Мексики планирует повысить пошлины на китайский импорт, что должно "защитить" национальный бизнес от дешевых товаров и выполнить давнее требование президента США Дональда Трампа.