Маркарова назвала направления сотрудничества, которыми Украина может заинтересовать США

Украина в экономическом плане может предложить США эффективное сотрудничество в аграрном секторе, оборонном, энергетике, сфере добычи и переработки полезных ископаемых и цифровизации.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время видеообращения к участникам мероприятия "Диалоги с NV. Украина меняет мир", сообщает Укринформ.

По словам посла, экономическая дипломатия, которая всегда была важным элементом работы с США, в дальнейшем будет играть гораздо более важную роль в отношениях со стратегическим партнером.

"Что же именно Украина может предложить США, чем заинтересовать? Во-первых, наш агросектор и все, что связано с агро: семена, хорошая техника, совместные возможности в этих секторах", - сказала Маркарова.

В этом контексте она подчеркнула, что Украина даже во время войны продолжает обеспечивать продовольствием более 400 миллионов человек во всем мире. В то же время, как отметила посол, производительность во всех подсекторах нашего сельского хозяйства достаточно невысокая.

"То есть дополнительные инвестиции, новые технологии и рынки могут существенно увеличить производство пищи", - спрогнозировала она.

Вторым потенциальным направлением сотрудничества Маркарова назвала сектор обороны, особенно инновационную его часть.

Третье направление - сектор энергетики, отметила она, напомнив при этом, что до того, как Россия уничтожила половину украинской генерации, наше государство экспортировало электроэнергию.

В качестве четвертого направления она назвала "то, о чем сейчас говорят больше всего" - Украина имеет большие запасы минералов и полезных ископаемых.

Пятым направлением сотрудничества она назвала цифровизацию и ИТ-инновации, отметив, что Украина не только первая страна, которая на государственном уровне ввела эффективные цифровые услуги, но и экспортирует этот опыт в другие страны.

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