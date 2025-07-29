Государство взяло полный контроль над интернетом в Кыргызстане

В Кыргызстане вводят годовую государственную монополию на международный интернет-трафик и запрещают доступ к сайтам с порнографией.

Об этом сообщается в указе президента.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, которым на период с 15 августа 2025 года до 14 августа 2026 года вводится полная государственная монополия на передачу и маршрутизацию международного интернет-трафика.

На это время компания ЭлКат получит эксклюзивное право на управление международными потоками данных в стране и транзит через ее территорию. Также ей передадут сто процентов акций компании Акнет, обеспечивающей интернетом большинство высших учебных заведений Кыргызстана.

Другие провайдеры, которые работают с международным трафиком, должны в течение двух месяцев перевести свои договоры на сотрудничество с ЭлКат. Правительство объясняет это решение необходимостью упорядочения трафика и повышения эффективности цифровой инфраструктуры.

В тот же день подписан закон, запрещающий доступ к сайтам, содержащим порнографический контент. Отныне провайдеры и владельцы веб-ресурсов обязаны блокировать такие материалы на территории республики. Целью документа названа защита моральных ценностей и духовного здоровья общества.