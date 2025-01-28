Крупнейший в мире производитель свинины привлек более полумиллиарда долларов после выхода на биржу
Первичное публичное размещение акций Smithfield Foods Inc. принесло 522 млн долл, при этом цена акций была ниже рыночного диапазона.
Об этом пишет Bloomberg.
Крупнейший в мире производитель свинины и дочерняя компания WH Group Ltd., опосредованно принадлежащая гонконгской WH Group Ltd., продала около 26 миллионов акций по $20 за штуку.
Smithfield и ее владелец предложили 17,4 миллиона акций по цене от $23 до $27 за штуку, согласно предварительному заявлению. WH Group, которая приобрела Smithfield более десяти лет назад, сохранит контроль над компанией после листинга.
Размещение акций придает импульс восстанавливающемуся рынку IPO в США. По данным Bloomberg, в прошлом году объем продаж акций, проданных впервые, вырос до 43 миллиардов долларов, что на 64% больше, чем в 2023 году, но ниже среднего показателя за десятилетие, предшествовавшее пандемии.
За девять месяцев, закончившихся 29 сентября, компания из Смитфилда, штат Вирджиния, получила чистую прибыль в размере $581 млн с дохода в $10,2 млрд, по сравнению с чистым убытком в $2 млн с дохода в $10,6 млрд годом ранее, согласно поданной отчетности.