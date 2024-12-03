Китай запретил экспорт в США материалов военного применения

Китай запретил экспорт в США материалов, которые могут иметь военное применение, включая галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы.

Об этом во вторник заявило Министерство коммерции Китая, пишет Reuters.

Директива Пекина, касающаяся так называемых товаров двойного назначения, вступает в силу немедленно и предусматривает усиленный контроль за конечным использованием экспортируемых в США графитовых изделий.

"В принципе, экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в Соединенные Штаты не разрешается", – говорится в заявлении министерства.

Эти ограничения усиливают контроль, который Китай начал вводить еще в прошлом году по экспорту критически важных минералов.

Однако новые меры касаются только США, что является очередным обострением торгового напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира в преддверии инаугурации Дональда Трампа.

По данным китайской таможни, в этом году (до октября) Китай не поставлял в США галлия и германия в необработанном или обработанном виде, хотя год назад США были четвертым и пятым крупнейшими рынками этих материалов соответственно.

Галлий и германий используются в производстве полупроводников, а германий также применяется в инфракрасных технологиях, оптоволоконных кабелях и солнечных элементах.

Экспорт изделий из сурьмы из Китая в октябре упал на 97% по сравнению с сентябрем после начала действия новых ограничений.