Каждый четвертый торговый центр в России оказался на грани банкротства

<В условиях резкого роста расходов и усиления конкуренции со стороны онлайн-площадок в России примерно четверть всех торговых центров (ТЦ) достигли предбанкротного состояния и могут закрыться в 2025 году.

Об этом пишет The Moscow Times.

Доходы торговых центров в 2024 году резко упали. Ключевой причиной финансовых проблем, помимо ухода части крупных зарубежных арендаторов после начала большой войны в Украине, стало стремительное увеличение процентных ставок по коммерческим кредитам из-за политики Центробанка.

"Теперь ТЦ проблемно закрывать уже имеющиеся кредитные договоры и им совсем недоступны новые кредиты. Отсюда проблемы как с доходностью, так и с возможностями поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить реконцепцию", - отметил управляющий директор российского Совета торговых центров (СТЦ) Олег Войцеховский.

Вице-президент СТЦ Павел Люлин сообщил также о существенном росте налоговой нагрузки торговых центров.

Сейчас около половины доходов торговых центров уходит на налоги, включая НДС, социальные отчисления и налог на имущество.

Напомним:

<Рост кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки Центробанка России до 21% и сложности с обслуживанием долгов могут привести к массовому банкротству торговых центров (ТЦ).