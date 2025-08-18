Инвесторы бегут в Гонконг: отток капитала из Китая стал крупнейшим с 2010

Капитальные оттоки из Китая в июле достигли рекордного уровня на фоне агрессивных покупок активов в Гонконге со стороны инвесторов материковой части.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Государственного управления по валютному контролю, банки КНР в июле перевели за границу $58,3 млрд от имени клиентов для инвестиций в ценные бумаги - это самый большой месячный отток с 2010 года.

Среди ключевых факторов - масштабные покупки акций в Гонконге и расширение программы Southbound Bond Connect, которое позволило больше инвестировать в зарубежные долговые инструменты. Только в июле через эту схему инвесторы приобрели иностранных долгов на 12,6 млрд юаней ($1,8 млрд) - самый большой показатель в 2025 году.

В то же время иностранные инвесторы продолжили сокращать вложения в китайские облигации: их портфели снизились примерно на 300 млрд юаней, до минимума с января 2024 года. Снижение также коснулось сертификатов депозитов (NCD), которые когда-то были популярными среди иностранцев: объем владений упал на 167 млрд юаней - третье подряд месячное падение.

Экономисты отмечают, что власти КНР пока готовы терпеть оттоки, используя слабый доллар для постепенной либерализации счета капитала и глобализации юаня. Ожидаемые снижение ставок в США и сокращение разрыва в доходности между китайскими и американскими активами могут сдержать давление на валюту.