Названы самые дорогие города для жизни в мире для состоятельных людей: рейтинг возглавил Сингапур

Сингапур третий год подряд стал самым дорогим городом мира для проживания состоятельных людей.

Об этом говорится в отчете швейцарской банковской группы Julius Baer, сообщает "Интерфакс-Украина".

Второе место в рейтинге занял Лондон, третье - Гонконг. В пятерку самых дорогих мегаполисов также вошли Монако и Цюрих, ненамного от них отстали Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж и Милан.

Для расчета использовали индекс цен на 20 товаров и услуг, которыми пользуются богатые граждане, включая дорогие автомобили, ювелирные изделия, услуги адвокатов и обучение в частных школах. Также принимали во внимание опрос 360 долларовых миллионеров.

Julius Baer отмечает, что цены на люксовые товары и услуги обычно растут вдвое быстрее общей инфляции. В частности, полеты бизнес-классом за последний год подорожали на 18,2%.

Аналитики банка также отметили, что в тройке самых дорогих городов мира для состоятельных граждан оказались сразу два азиатских города - Сингапур и Гонконг.

Напомним:

Состоятельные люди все чаще хранят золото за пределами своих стран - преимущественно в Сингапуре, который считается безопасной юрисдикцией.