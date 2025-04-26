Деньги Святого Престола: какой капитал Папа Римский Франциск оставил преемнику

Ватикан – не только религиозный центр мира, но и государство с собственными финансами. На чем зарабатывает и на что тратит Святой Престол?

Ватикан - уникальное государство. Имея 0,44 кв. км площади и 800 граждан, анклав влияет на 1,4 млрд католиков мира. Большое влияние - это большие деньги.

Из-за закрытости системы принятия решений Ватикан десятилетиями считался едва ли не самой загадочной экономикой мира. Он регулярно попадал в скандалы, связанные с отмыванием средств, злоупотреблением правом не платить налоги и выплатами для урегулирования дел о сексуальном насилии над детьми.

Это подрывало доверие к Святому Престолу, уменьшало пожертвования и увеличивало дефицит бюджета государства-города. Возродить репутацию католической церкви попытался покойный Папа Франциск, внедряя реформы по улучшению прозрачности расходов Ватикана. Однако к его финансовой системе есть много вопросов.

Какова основная статья доходов Ватикана и во что он инвестирует? Грозит ли анклаву банкротство? Как Банк Ватикана был вовлечен в отмывание средств?

Экономика Ватикана

Ватикан - одна из самых влиятельных институций мира с более 1,4 млрд последователей и долгой историей. При этом его экономика окутана тайной: часто объемы доходов и расходов являются лишь оценками на основе отдельных данных и моделирования.

Святой Престол имеет четыре главных источника дохода: инвестиции и недвижимость, детализированные пожертвования и пожертвования Папе, туризм и деятельность Института религиозных дел (известный как Банк Ватикана, хотя не выполняет функции центробанка).

В 2022 году поступления от инвестиций и управления недвижимостью достигли почти 65% всего прогнозируемого дохода государства-города в размере 887 млн долл.

Экономика Ватикана окутана тайнами, поэтому реальное финансовое состояние анклава оценить сложно Фото Getty Images

Детализированные пожертвования, которые можно использовать лишь на конкретное дело, составляли 24% доходов. Денарий Святого Петра (Peter's Pence) - особый вид взносов Папе - 6% от общих доходов, а туризм и доходы от Института религиозных дел - 5%.

В 2022 году 560 млн долл. (63% бюджета) выделили на услуги и администрирование, из них 436 млн долл. - на больницу Bambino Gesú, старейшую детскую больницу Рима (основана в 1896 году), находящуюся под юрисдикцией Святого Престола .

Папа Франциск во время визита в больницу Bambino Gesú, 2018 год Фото Vatican News

Еще 30% средств пошли на так называемую апостольскую миссию, которая включает 69 организаций: поддержку церквей, просвещение и работу дипломатических представительств в мире.

Все финансовые решения принимает Папа Римский, но повседневное управление осуществляют четыре основных органа. Секретариат по вопросам экономики и Совет по вопросам экономики (SFE и CFE соответственно) проводят надзор и имеют полномочия по всей экономической деятельности, которая касается анклава.

Институт религиозных дел контролирует активы, связанные с Папой, кардиналами и католическими учреждениями, на более чем 5 млрд евро.

Банк Ватикана остается одной из самых загадочных структур Фото Vatican News

Еще одна структура - Администрация наследия апостольского престола (ASPA) - является институциональным менеджером активов Ватикана. Ее задача - поддержка и надзор за большим портфелем активов, которыми владеет Святой Престол в Риме и мире.

Важная часть активов Ватикана - золото, которое хранится в отдельных епархиях и в Банке Ватикана. Из-за закрытости последнего никто точно не знает, сколько золота принадлежит Святому Престолу. Впрочем, некоторые официальные данные все же есть: после инаугурации Франциска в 2013 году Святой Престол отчитался, что запасы золота и других драгоценных металлов оценивались в 50 млн долл. Отдельно Банк Ватикана тогда хранил запасы золота на 20 млн долл. для обеспечения инвестиций.

Инвестиционная стратегия Святого Престола традиционно консервативна: большинство вложений оставались в пределах ЕС и глобального Запада. Эту стратегию часто критиковали за то, что она отдаляла деньги от менее развитых стран. После инаугурации уже покойного Папы Франциска в 2013 году начали внедрять реформы, направленные на финансовую поддержку развивающихся стран.

По словам историка Авра Манхэттена , Ватикан инвестирует через структуры Ротшильдов в Британии, Франции и США, через Hambros Bank и Credit Suisse - в Лондоне и Цюрихе, через Chase Manhattan Bank и Bankers Trust Company - в США.

Анклав владеет акциями компаний General Electric, Gulf Oil, Shell, Bethlehem Steel, International Business Machines и TWA на миллиарды долларов. Значительную часть инвестиций Святой Престол держит в недвижимости. В 2021 году, в рамках реформы Папы Франциска по финансовой прозрачности, Ватикан впервые обнародовал данные о недвижимости, указав, что владеет более 5 тыс. объектов, в основном в Италии.

Как тогда стало известно, лишь 14% итальянской собственности сдавались в аренду по рыночным ценам, остальные - по сниженным, многие из них - церковным служащим. Около 40% объектов - институциональные здания: школы, монастыри и больницы. Опубликованные тогда документы показали, что APSA владеет инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

В 2021 году Ватикан впервые отчитался, что владеет более 5 тыс. объектов недвижимости Фото Getty Images

Город-государство имеет своеобразные отношения с ЕС. Он не может присоединиться к союзу, потому что не придерживается копенгагенских критериев. Государства-кандидаты должны быть свободными рыночными демократиями, а Ватикан является абсолютной теократической монархией. Несмотря на это, он поддерживает дипломатические отношения с ЕС.

Ватикан пользуется рядом специальных положений от ЕС в знак признания своего уникального статуса, которые включают разрешение на чеканку монет евро (как правило, с изображением Папы) и освобождение от пошлин и налогов на импорт и экспорт.

Ватикан чеканит собственные монеты евро с изображениями понтифика Фото Getty Images

Частично причиной этих положений является уникальный некоммерческий статус экономики Ватикана. Дело в том, что там нет негосударственных компаний или организаций и он не имеет свободного рынка, а все финансируется за счет пожертвований католиков мира.

"Божий банкир" и реформы Франциска

Ватикан имеет историю злоупотреблений с деньгами еще со времен основания Святого Престола. Часть этих проблем связана с финансовой неграмотностью ватиканской верхушки. Чтобы исправить это, кардиналы отдают часть доходов в управление фондам с репутацией, системой сдержек и противовесов, которые должны гарантировать, что средства инвестируют в соответствии с пожеланиями Папы.

Однако этот подход не всегда соблюдается. Один из последних скандальных случаев - продажа здания на 60 Sloane Avenue в Лондоне. Вместо направления полученных средств в авторитетный фонд ватиканские чиновники передали 390 млн долл. брокеру Раффаэлю Минчионе для покупки роскошного жилого комплекса в центре Лондона.

В Ватикане заподозрили, что Минчионе их обманул, и обратились за помощью к другому итальянскому брокеру Джанлуиджи Торци, чтобы выйти из первой сделки. Однако Торци обманул их, получив акции компании, которая владела зданием. Святой Престол предложил Торци 15,6 млн долл., чтобы тот вышел из сделки. В 2022 году ASPA таки продала объект компании Bain Capital за 223,3 млн долл., потеряв 170 млн долл.

Хотя в ASPA уверяли, что не трогали денег фонда Peter's Pence или детализированных пожертвований, медиа предполагали, что средства, которые они использовали, частично состояли из денег, отложенных с предыдущих лет сбора Peter's Pence.

После этого скандала и ряда похожих многие католики призвали Святой Престол к большей прозрачности, подчеркивая, что верующие должны знать, на что идут их деньги. В ответ на это Папа Франциск начал несколько новых реформ с целью улучшения имиджа и возрождения католической церкви.

Он ввел жесткую этическую инвестиционную программу, согласно которой инвестиции в азартные игры или оружие запрещены. Также Папа изменил политику управления CFE и SFE, сделав финансовые данные Ватикана более доступными для учреждений по борьбе с мошенничеством, включая Moneyval - организации по борьбе с отмыванием денег.

Зато Институт религиозных дел (IOR) является наиболее малоизученной частью финансов Святого Престола. Банк Ватикана, как его еще называют, основал в 1942 году Папа Пий XII. В течение десятилетий эта структура была в центре обвинений в неэффективном управлении, отмывании денег, мошенничестве и работе с нацистами.

В книге "Божьи банкиры: история денег и власти в Ватикане" историк Джеральд Познер писал, что Ватикан ежегодно получал от гитлеровского рейха значительный церковный налог (Kirchensteuer). Только в 1943 году он составлял 1,7 млрд долл. (в расчете на современные деньги), уплачивался через Банк Ватикана, чтобы избежать отслеживания транзакции западными банками, и в обход финансовых ограничений военного времени. После этого скандала IOR начали называть "лучшим оффшорным банком мира".

Еще один скандал связан с Роберто Кальви, главой итальянского Banco Ambrosiano, крупнейшим акционером которого был IOR. Во время пребывания в должности он создал сеть для вывода средств банка, а следовательно, и Ватикана, на нелегальные офшорные счета. В 1981 году полиция провела обыск в офисе нелегальной масонской ложи "Пропаганда Дуэ" (P2), найдя доказательства причастности Кальви.

Ватикан может скрывать информацию о транзакциях от регуляторов и органов власти. Этим и воспользовался Кальви, которого окрестили "божьим банкиром".

Его приговорили к четырем годам заключения, но после апелляции освободили. Впоследствии выяснилось, что банк не может отчитаться о почти 1,3 млрд долл. расходов, что заставило Кальви сбежать из Италии. Учреждение обанкротилось. Когда контролеры обнаружили "дыру" на 3,26 млрд долл., Ватикан выплатил 244 млн долл., не признав нарушений.

В 1982 году банкира нашли повешенным под Блэкфраярским мостом в Лондоне. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены. По одной из версий, повешение было символическим ритуалом для P2, поскольку многие члены организации называли себя "черными монахами". Предположения о самоубийстве выглядят маловероятными.

Масштаб этой истории настолько велик, что ее связывали с внезапной смертью (по официальной версии - по естественным причинам) Иоанна Павла І, который продержался во главе католической церкви всего 33 дня, за несколько лет до скандала. История Кальви также вдохновила сценаристов культового триллера "Крестный отец 3".

История "божьего банкира" Роберто Кальви и его загадочная гибель стали основой для сценария "Крестного отца 3" Фото La Repubblica

IOR также регулярно обвиняли в отмывании средств. В 2010 году Банк Италии обнаружил, что город-государство ежегодно перемещает миллиарды евро между мировыми коммерческими банками. Ватикан никогда не сотрудничал с Банком Италии в его расследовании, поэтому происхождение большей части средств не раскрыли.

В 2012 году комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег обнаружил, что IOR не соблюдает 7 из 16 основных стандартов. Утечка документов Vatileaks показала, что банк переводит десятки миллионов долларов американским епархиям на оплату юридических счетов по делам о сексуальном насилии над детьми.

Когда Папа Франциск начал свою каденцию, он привлек финансовых консультантов для очистки ватиканского банка, а в 2015 году IOR подписал договор с итальянскими регуляторами, который обязал его к финансовой прозрачности.

Другое обвинение - в уклонении от уплаты налогов, хотя в Ватикане подчеркивали, что неуплата налогов - грех. Учитывая особые отношения с Римом, Ватикан пользовался финансовыми льготами от властей Италии. Они включают муниципальные налоговые льготы для всех некоммерческих объектов недвижимости, которые содержат часовни.

Как оказалось, в 2006-2011 годах Ватикан воспользовался этой лазейкой, чтобы избежать уплаты около 4 млрд евро налогов на сотни объектов недвижимости в Риме, некоторые из них площадью до 10 тыс. кв. м. Святой Престол оправдывал это наличием часовен площадью 3 кв. м. Европейский суд впоследствии постановил, что такая практика незаконна, и обязал Ватикан вернуть 4 млрд евро налогов.

Хотя в целом Франциск приложил немало усилий, чтобы сделать город-государство более прозрачным, его финансы до сих пор остаются загадочными.

Папа Франциск пытался сделать финансовую систему Святого Престола более прозрачной, но столкнулся с сопротивлением Фото Getty Images

Журналист и автор книги "Тайная вечеря" об истории Кальви и деятельности IOR Филипп Виллан признал, что желание покойного Папы воплощать реформы столкнулось с сопротивлением. "Я не сомневаюсь, что против реформаторов выступают мощные силы. Недавние скандалы показывают, как глубоко укоренилась привычка пренебрегать законом среди высших ватиканских бюрократов и их друзей", - говорил он.

Некоторые эксперты считают, что финансовые показатели города-государства неточны, поэтому оценить реальное экономическое состояние Святого Престола довольно сложно. Специалисты, изучающие деятельность Ватикана, почти не сомневаются, что он имеет значительные резервы.

Дефицит бюджета

На протяжении многих лет Святой Престол фиксирует дефицит бюджета. В 2012 году его оценили в 18,4 млн долл. В Ватикане объяснили это кризисом в еврозоне, расходами на выплаты 2 832 работникам и популяризацию католической веры через медиа. В 2019 году немецкий кардинал Райнхард Маркс объявил, что Папа Франциск поручил ему сократить расходы для устранения дефицита, который оценивался в 70 млн евро.

В 2021 году из-за глобальных ограничений вследствие пандемии Ватикан признал, что на него "сильно влияет экономический кризис, вызванный коронавирусом". В результате Папа Франциск утвердил бюджет с дефицитом 49,7 млн евро.

Если в 2019 году продали почти 8 млн билетов в музеи, то в ковидном 2020-м этот показатель упал на 75%. Дефицит туристов заставил Ватикан урезать на 10% выплаты кардиналам, священникам и монахиням, которые работают при Святом Престоле, и заморозить наем работников.

По оценкам монсеньора и автора CBS News Vatican Энтони Фигейредо, из-за пандемии в 2020-2021 годах Ватикан потерял более 100 млн долл. Коронакризис он назвал таким же сильным ударом по финансам, как и уменьшение количества пожертвований и многочисленные скандалы с сексуальным насилием.

Папа Франциск перед пустой Площадью Святого Петра, 15 марта 2020 года Фото AP

"Это вызвало настоящее беспокойство, потому что мы имеем падение количества католиков, потерю доверия к Святому Престолу из-за кризиса сексуальных злоупотреблений, а теперь еще и пандемию. Это как быть на боксерском ринге и не знать, откуда придет следующий удар", - говорил тогда Фигерейдо.

Дефицит за 2023 год превысил 90 млн долл. при доходах 1,25 млрд долл. Доходы выросли, но расходы увеличились на 36 млн долл. из-за влияния инфляции. По данным La Repubblica, доход от ежегодного сбора Peter's Pence вырос до 52,5 млн долл.

Доход от пожертвований был нивелирован тем, что в 2023 году резервы фонда использовали для поддержки Римской курии - главного административного органа Ватикана - на 98 млн долл. В 2015-2019 годах поступления в фонд упали на 23% и дальше сокращаются. Это может быть связано с финансовыми скандалами.

В то же время Институт религиозных дел за 2023 год показал 33,2 млн долл. дохода и в целом 5,9 млрд долл. клиентских активов. Однако считается маловероятным, что доход будет достаточным в ближайшие годы, чтобы компенсировать значительные дефициты.

Хотя позиция Святого Престола в том, что прогресс на пути к сбалансированному бюджету есть, один из чиновников секретариата признал, что "есть тонкая грань между верой и желаемым", когда речь идет о возвращении Ватикана к прибыльности.

"В ватиканских садах нет волшебного денежного дерева. Есть много неэффективных активов, которые необходимо выявить и максимизировать, но это не все. Мы говорим об очень больших операционных убытках, которые каждый год истощают резервы", - подчеркнул он.

"Люди любят представлять, что Ватикан "слишком большой, чтобы обанкротиться", особенно люди в Ватикане. Если дефицит будет неподъемный, то какой план? Не думаю, что такой план есть", - признал другой ватиканский финансовый эксперт.

Импорт вина

Крошечный город-государство является крупнейшим в мире импортером вина на душу населения. Среднее потребление на одного человека в 2019 году составило около 79 литров в год - 99 бутылок. Это почти вдвое больше, чем во Франции или Италии. При общей стоимости импорта 340 тыс. долл. на каждого гражданина приходились 430 долл. годовых расходов.

Вино для Ватикана - не просто вкусовые предпочтения, но и элемент богослужений и дипломатии. Не имея собственного масштабного производства, анклав зависит от импортных вин. В 2019 году Италия обеспечила 99,9% его импорта.

Итальянские вина - столовые красные, сладкая марсала, праздничное просеко - основа мес и светского гостеприимства. Святой Престол пользуется преимуществами Латеранского договора 1929 года, по которому Италия предоставляет Ватикану беспошлинный статус. Аналитики рынка вина отмечают испанскую семейную винодельню Heras Cordón, которая ежегодно поставляет Ватикану 2 тыс. бутылок вина, этикетки которых украшает папский герб.

Ватикан импортирует 99,9% вина из Италии Getty Images

Однако эта статистика несколько обманчива. Многие потребители вина в Ватикане не являются гражданами города-государства. Тысячи священнослужителей, служащих, швейцарских гвардейцев и дипломатов, а также миллионы верующих пьют в стенах Святого Престола, не имея ватиканских паспортов.