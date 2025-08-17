Экономика Израиля неожиданно сократилась из-за войны с Ираном - Bloomberg

Экономика Израиля упала во втором квартале 2025 года, поскольку 12-дневная война страны с Ираном привела к полному закрытию многих предприятий.

Об этом сообщает Bloomberg.

ВВП (валовой внутренний продукт) снизился на 3,5% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний, как сообщило в воскресенье Центральное статистическое бюро Израиля.

Этот показатель ниже средней оценки роста на 0,2%, как отмечает Bloomberg со ссылкой на шесть опрошенных экономистов.

Война с Ираном оказала наибольшее влияние на расходы на частное потребление, которые упали на 4,1%, и валовые инвестиции в основной капитал, которые упали на 12,3%, говорится в заявлении Центрального бюро статистики.

Центральный банк Израиля прогнозирует рост на 3,3% за год, а министерство финансов на прошлой неделе снизило свою оценку годового роста до 3,1%. Чтобы достичь этих целей, экономика должна значительно оживиться во второй половине 2025 года, говорится в сообщении.

Израиль заявляет о подготовке к захвату Газы в ближайшие недели "с целью разгрома Хамаса".

Эта операция может привести к перемещению 1 миллиона палестинцев и потребует мобилизации десятков тысяч резервистов, что еще больше осложнит экономическую ситуацию в стране.