"Росатом" построит в Иране четыре новые АЭС за $25 миллиардов

Иран подписал соглашение с российской государственной ядерной корпорацией "Росатом" на сумму 25 млрд долларов для строительства четырех атомных электростанций на своей территории.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Росатом" заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании по возведению малых ядерных энергоблоков в Иране, не уточнив их количество.

Ранее государственные СМИ Ирана заявляли, что планируется построить восемь атомных электростанций, чтобы к 2040 году достичь мощности 20 ГВт.

Сейчас Иран имеет только одну действующую АЭС - в южном городе Бушер мощностью около 1 ГВт, которую также построила Россия.

Напомним:

Россия и Иран подписали в январе 2025 года Соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает усиленное военное сотрудничество, что может помочь России в ведении войны против Украины.

Россия договорилась о поставках в Иран 55 миллиардов кубометров газа в год и обязалась финансировать строительство новой атомной электростанции в стране.

