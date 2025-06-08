Финляндия увеличит оборонные расходы на миллиарды евро из-за угрозы РФ

Европейская правда

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости значительного увеличения оборонного бюджета страны в связи с постоянной угрозой со стороны России.

Об этом финский премьер сказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Орпо подчеркнул, что из-за постоянной угрозы со стороны России Финляндии необходимо укреплять свою оборону.

"Я рад, что в Финляндии по этому вопросу существует почти полное согласие между всеми партиями", - отметил он.

По словам главы правительства Финляндии, единственный устойчивый способ финансировать оборонные расходы - это ускорять экономический рост и повышать занятость. Орпо признает, что это связано с определенными трудностями.

Он напомнил, что график увеличения оборонного бюджета рассчитан до 2032 года, поэтому искать решение по финансированию придется и будущим правительствам.

Правительство Финляндии уже планирует увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП к 2029 году, что означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 миллиарда евро.

Дополнительные средства будут направлены в первую очередь на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.

Ранее США объявили, что требуют скорейшего перехода к 5%, и обосновали требование тем, что Россия представляет "наибольшую угрозу" в евроатлантике.

Известно, что поддержка ВСУ должна помочь странам НАТО выполнить требование о 5%.

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