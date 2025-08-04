Более 10 тысяч отелей Европы подали в суд против Booking.com за манипуляции с ценами

Более 10 000 отелей по всей Европе подали коллективный иск против Booking.com, требуя компенсации за вероятные нарушения антимонопольного законодательства, которые продолжаются уже 20 лет.

Об этом сообщает The Economic Times.

Этот иск стал следствием решения Европейского суда справедливости (ECJ) 2024 года, который признал незаконными так называемые "лучшие цены", которые предусматривались платформой онлайн-путешествий.

Эти условия запрещали отелям предлагать более дешевые цены на других платформах или на своих собственных сайтах. Европейский суд определил, что такая практика ограничивала конкуренцию и нарушала антимонопольное законодательство. После вступления в силу Акта о цифровых рынках ЕС (DMA) 2024 года эти условия были отменены в Европейском экономическом пространстве.

Иск возглавляет Альянс гостиничных претензий, рассмотрение которого происходит в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking.com. Поддержку иску оказали более 30 национальных ассоциаций отелей, среди которых Немецкая IHA и итальянская Federalberghi, а также координируется европейским альянсом отелей Hotrec.

"Европейские отельеры уже долго страдают от несправедливых условий и чрезмерных расходов", - сказал Александрос Василикас, президент Hotrec. "Злоупотребления в цифровом рынке не будут терпеть гостиничной индустрией Европы".

Иск требует компенсации за период с 2004 по 2024 год. Отельеры утверждают, что прежние условия ценообразования Booking.com ограничивали конкуренцию и мешали их способности привлекать гостей через прямые каналы.

По словам исполнительного директора IHA Маркуса Луте, "Этот коллективный иск получил огромную поддержку". Как результат, срок регистрации был продлен до 29 августа.