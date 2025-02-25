ЕС расширил перечень потенциальных пошлин в ответ на торговые угрозы Трампа

ЕС расширил перечень американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, если новые меры США коснутся также производных продуктов, они могут задеть европейский экспорт на сумму до 29,3 миллиарда долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем в предыдущий раз, когда Трамп вводил ограничения против металлургической отрасли ЕС.

В рамках пересмотра глобальных торговых правил Трамп анонсировал ряд пошлин, в частности 25% на экспорт стали и алюминия. Они могут вступить в силу уже 12 марта. Он также заявил о намерении вводить зеркальные пошлины.

Список американских товаров, которые ЕС планировал обложить пошлинами в ответ на предыдущие меры Трампа, пока заморожен до конца марта. Однако если ситуация не изменится, он автоматически вступит в силу. Окончательные корректировки этого списка зависят от точного влияния новых ограничений США, который пока неизвестен, отмечают источники.

Расширяя перечень целевых товаров, ЕС оценивает его влияние на экономику США, возможность альтернативных поставок для Европы и последствия для стран-членов. При этом любые ответные меры должны быть пропорциональны действиям США и соответствовать правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним:

В Еврокомиссии думают над запретом импорта ряда продуктов, не соответствующих европейским стандартам по применению пестицидов, что коснется в том числе продукции из США.

Европейский Союз готов ввести соответствующие меры в ответ на 25% пошлины, которые США накладывают на импорт стали и алюминия.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз достаточно силен, чтобы противостоять угрозам новых пошлин со стороны США, однако он надеется на достижение договоренности, которая позволит избежать торговой войны.