Один из крупнейших банков Польши покупают за почти 7 миллиардов евро

Erste Group и Santander Group согласовали приобретение компанией Erste Group 49% акций Santander Bank Polska за 584 злотых за акцию (примерно 6,8 млрд евро) и 50% акций Santander TFI за примерно 0,2 миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте Erste.

Отмечается, что Santander Bank Polska является третьим по величине банком в Польше, а также одним из самых прибыльных в стране.

Ожидается, что предложенная сделка увеличит прибыль Erste Group на акцию (EPS) на 20%.

Компания ожидает, что приобретение будет завершено примерно в конце 2025 года при условии получения регуляторных одобрений и других предварительных условий.

"С приобретением контрольного пакета акций Santander Bank Polska мы достигаем давней стратегической цели: как ведущий кредитор в Центральной и Восточной Европе мы продолжаем расширять свое присутствие в регионе и выходить на один из самых динамичных и прибыльных банковских рынков Европы", - заявил генеральный директор Erste Group Петер Босек.

Напомним:

В начале апреля за неделюбольше всего потеряли акции банковского сектора: Deutsche Bank упал на 7,7%, UniCredit - на 9,3%, BBVA - на 8,1%, Societe Generale - на 8,2%, Banco Santander - на 7,2%.