Деловая активность бизнеса в РФ упала быстрее всего за почти три года

В России бизнес получает меньше заказов, расходы растут, а ожидания становятся хуже.

Об этом пишет The Moscow Times.

В июле индекс деловой активности в сфере услуг России (PMI Services) снизился до 48,6 пункта с 49,2 в июне, а в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) - до 47 пунктов.

Это самые низкие показатели с начала полномасштабной войны. Сводный индекс PMI Composite упал до 47,8 пункта, что является худшим результатом с октября 2022 года.

S&P Global указывает, что на показатели больше всего повлияло резкое падение новых заказов и ухудшение спроса. Июль стал первым месяцем за год, когда спрос в сфере услуг упал. Компании отмечают подорожание коммунальных услуг (после поднятия тарифов на 13-14%) и рост расходов на персонал. Эти расходы они пытаются переложить на клиентов, повышая отпускные цены.

Центробанк РФ признает снижение деловой активности, но называет его "замедлением роста", а не спадом. В то же время, индикатор бизнес-климата ИБК в июле упал с 3 до 1,5 пункта.

Аналитики Промсвязьбанка и ИНП РАН отмечают: спрос в экономике ослабевает сильнее, чем в 2016 и 2020 годах, а производственные ожидания впервые с августа 2022 года стали отрицательными.

Напомним:

Российский сектор обрабатывающей промышленности сократился в июне самыми резкими темпами за последние три года: снизились объемы производства, новых заказов и занятости, показал обзор деловой активности.

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