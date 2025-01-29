Впервые за много лет Россия близка к тому, чтобы потерять лидирующие позиции на мировом зерновом рынке. В 2025 году вывоз зерна из страны за рубеж сократится на треть.

Так прогнозирует Российский зерновой союз - одно из крупнейших профильных объединений, куда входят почти 300 сельхозорганизаций, обеспечивающих 90% национального зернового экспорта, пишет The Moscow Times.

По оценкам РЗС, в следующем году аграрии продадут за рубеж 48-49 млн тонн зерна против 72 млн тонн в прошлом году. Экспорт пшеницы может снизиться до 41-42 млн тонн, заявил на пресс-конференции президент РЗС Аркадий Злочевский. По сравнению с прошлым годом спад составит более 16 млн тонн, или 28%.

Зерновой экспорт, который входит в топ главных источников валютной выручки для экономики, а в 2023 году принес $15,5 млрд, уже стремительно падает. По данным центра "ПроЗерно", на конец января объемы сократились на 42% год по сравнению с этим месяцем 2024 года, а с начала месяца аграрии вывезли около 2,5 млн тонн. Падение в январе всегда было, "но никогда вдвое", отмечает Злочевский.

Экспорт зерна сокращается вслед за урожаем, по которому ударили непогода и решение властей запретить импорт семян.

Дополнительным ударом по аграриям стали пошлины на экспорт зерна, действующие с 2021 года, а итогом госполитики в сельском хозяйстве станет падение урожаев "до советского уровня, ниже плинтусов", заявил Злочевский.

Напомним:

Лидер Кремля Владимир Путин все больше беспокоится из-за проблем в военной экономике России, именно тогда, когда Дональд Трамп активно призывает к завершению конфликта в Украине.