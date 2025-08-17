Украинская правда
Бортпроводники в Канаде продолжат забастовку, несмотря на решение правительства

Владимир Туник-Фриз — 17 августа, 18:00
Бортпроводники в Канаде продолжат забастовку, несмотря на решение правительства
Getty images

Бортпроводники Air Canada заявили, что продолжат забастовку и обжалуют приказ о возвращении к работе, который они считают неконституционным, несмотря на решение правительства заставить их вернуться к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает Reuters.

Тысячи бортпроводников Air Canada в субботу впервые с 1985 года прекратили работу после месяцев переговоров по новому контракту.

Канадский профсоюз государственных служащих заявил в заявлении, что его члены продолжат забастовку и пригласили Air Canada вернуться за стол переговоров, чтобы "договориться о справедливом соглашении".

Крупнейший авиаперевозчик страны заявил, что некоторые рейсы все еще будут отменены в течение следующих 7-10 дней, пока расписание стабилизируется и вернется к нормальному состоянию.

Канадский совет по трудовым отношениям (CIRB) приказал Air Canada возобновить работу, а всем бортпроводникам Air Canada и Air Canada Rouge вернуться к выполнению своих обязанностей.

CIRB действовал по указанию министра труда Патти Хайду, поскольку правительство решило прекратить забастовку и потребовало обязательного арбитража для выхода из тупиковой ситуации с контрактом.

Напомним:

Ранее крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada планирует возобновить полеты в воскресенье, на следующий день после того, как правительство издало директиву о прекращении забастовки бортпроводников, которая привела к отмене около 700 ежедневных рейсов и затронула более 100 000 пассажиров.

