Зеленский поручил бесплатно кормить школьников всех классов

Президент Владимир Зеленский поручил расширить программу бесплатного питания в школах на учащихся всех классов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"В этом учебном году государство обеспечило бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных классов. Для этого даем общинам соответствующий финансовый ресурс. Раньше направили на места 2 млрд грн. Сегодня перенаправляем еще более 268 млн грн", – сказал он.

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 2,9 млрд. грн. на питание школьников и еще 960 млн. грн. на модернизацию пищеблоков в школах.