Задержали руководителей "Киевзеленстроя": их подозревают в получении миллионных откатов

Правоохранители задержали трех топ-чиновников "Киевзеленстроя" по подозрению в организации коррупционной схемы откатов.

Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и ГБР.

Речь идет о генеральном директоре (Юрий Бахмат), первом заместителе (Алексей Лукаш) и заместителе начальника управления капитальных вложений.

Следствие установило, что руководители предприятия требовали 15% от подрядчиков за подписание актов выполненных работ без проверки их качества и объема, а также за обеспечение доступа к публичным закупкам.

Только за февраль 2025 года правоохранители задокументировали получение взяток на сумму более 3 млн грн, а общая сумма, которую планировали получить по договорам 2024 года, составляла не менее 25 млн грн.

В ГБР утверждают, что практика откатов - общегородская практика в столичных коммунальных предприятиях.

"Годовой объем откатов от заказанных работ по Киеву может достигать миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

Всем должностным лицам избраны меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога 51,4 млн грн для каждого.

Максимальное наказание, которое может грозить чиновникам - до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также среди подозреваемых и представители коммерческих структур.

Напомним:

По ходатайству ГБР Печерский районный суд Киева ограничил пятому президенту Украины Петру Порошенко сроки ознакомления с "угольным делом".