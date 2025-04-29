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Гетманцев предлагает обязать всех инспекторов ДПС носить бодикамеры

Виктор Волокита — 29 апреля, 18:40
Гетманцев предлагает обязать всех инспекторов ДПС носить бодикамеры
Данило Гетманцев
Getty Images

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил обязать всех инспекторов Государственной налоговой службы носить бодикамеры.

Об этом он написал в Телеграмм.

Он отметил, что сейчас это происходит выборочно.

"Понимаю, почему это не нравится налоговикам. Понимаю, почему это не нравится тем плательщикам, которые не бьют чеки и работают в тени", - написал Гетманцев.

По его словам, видеозапись устраняет любые манипуляции, злоупотребления, вымогательство взяток, попытки "решить вопрос" и четко расставляет "все точки над І" в вопросе - "кто виноват?".

"Но исключительно в том случае, если их применение является общим и обязательным. Для всех налоговиков. Иначе - смысла нет никакого. Поэтому то, что ГНС определяет использование камеры как право, а не как обязанность, вызывает большую обеспокоенность", - подчеркнул Гетманцев.

Он напомнил, что в 2024 году в рамках реформы ГНС было введено использование бодикамер для инспекторов Госналогслужбы на фактических проверках.

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