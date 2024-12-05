В "єЧерзі" зарегистрировали более 1,5 миллиона пересечений границы

За время действия сервиса "єЧерга" в системе зарегистрировали более 1,5 миллиона пересечений границы грузовиками и автобусами.

За время действия сервиса "єЧерга" в системе зарегистрировали более 1,5 миллиона пересечений границы грузовиками и автобусами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Около полумиллиона пересечений осуществили за последние полгода. Более 1,3 миллиона раз границу пересекли грузовиками. Все остальные - автобусами.

На данный момент количество пользователей в системе "єЧерга" превысило 120 тысяч человек из разных стран. Зарегистрироваться в системе можно через сайт или установив мобильное приложение.

Грузовики больше всего пересекали границу на пунктах пропуска: "Порубное - Сирет" (Румыния): 88 628 пересечений; "Краковец - Корчова" (Польша): 73 177 пересечений; "Ягодин - Дорогуск" (Польша): 70 661 пересечение.

Международные пассажирские автобусы больше всего пересекали границу на пунктах пропуска: "Шегини - Медика" (15 747), "Краковец - Корчова" (14 003) с Польшей, "Чоп (Тиса) - Захонь" (7 055) с Венгрией.

В декабре 2022 года систему "єЧерга" впервые запустили на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей. Сейчас "єЧерга" работает на всех ключевых пунктах пересечения границы для грузовиков (17) и автобусов (28).

Справка. Система электронной очереди на границе позволяет предварительно записаться и приехать на пункт пропуска в заранее определенное время.

Напомним:

Услуга "єЧерга" для автобусов стала доступной еще на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

С 22 июля услуга "єЧерга" начала работать для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус" с Румынией.

С августа 2023-го до июля 2024-го 100 тысяч автобусов пересекли границу по онлайн-записи в системе "єЧерга".