В Украине обновили гигиенические требования к агропродовольственным рынкам: что запрещено

С 5 декабря 2024 года вступает в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Гигиенических требований к агропродовольственным рынкам".

Об этом сообщили в министерстве.

В соответствии с гигиеническими требованиями на агропродовольственных рынках запрещена реализация:

пищевых продуктов, при отсутствии подтверждения их пригодности по результатам испытаний (исследований) аккредитованной лабораторией, которая находится на агропродовольственном рынке;

пищевых продуктов, минимальный срок годности или предельный срок потребления (дата "употребить до") которых закончились;

пищевых продуктов, которые из-за своих микробиологических свойств являются скоропортящимися, при отсутствии холодильного оборудования, позволяющего обеспечить соответствующие температурные режимы их хранения;

кондитерских и кулинарных изделий, полуфабрикатов из мяса и рыбы (фарш, котлеты, кровяные и домашние колбасы, зельц, холодец и т.п.) домашнего изготовления;

мясных, рыбных, молочных, плодоовощных, плодово-ягодных, грибных консервов домашнего изготовления;

зерновых и крупяных продуктов, загрязненных семенами вредных сорняков, лекарственных растений;

испорченных или загнивающих овощей, зелени, фруктов, ягод.

Отмечается, что операторы агропродовольственных рынков должны обеспечить надлежащие условия для работы аккредитованной государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, поскольку функционирование агропродовольственных рынков при отсутствии аккредитованной государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы запрещено.