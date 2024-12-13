В Украине автоматизировали предоставление статуса участника боевых действий
Министерство по делам ветеранов автоматизировало предоставление статуса участника боевых действий (УБД).
Об этом сообщает прессслужба Минветеранов.
Отмечается, что отныне военнослужащие, выполняющие боевые задачи, не будут привлекаться к процессу получения статуса.
"Военнослужащие выполняют боевые задачи, все остальное - берет на себя государство. Мы внедряем автоматическое предоставление статуса, которое исключает даже необходимость подачи заявления", - сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.
Ранее процесс требовал личного участия ветеранов, подачи бумажных документов и прохождения согласований. Отныне сведения об участии в боевых действиях будут вносить уполномоченные лица воинских частей.
После предоставления статуса УБД, защитник или защитница будут иметь возможность сгенерировать е-Удостоверение в приложении "Дія" и пользоваться всеми преимуществами статуса.
"Генерация е-Удостоверения в приложении "Дія" без наличия бумажного удостоверения будет реализована в течение января 2025 года", - отметили в Минветеранов.
Напомним:
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