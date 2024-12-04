Суд возложил новые обязанности на экс-главу "Нафтогаза" Коболева
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и возложил процессуальные обязанности на бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Суд решил:
- Экс-глава обязан сообщать суд об изменении места жительства.
- Запрещено общаться со свидетелями по делу.
- Все загранпаспорта обвиняемого должны быть переданы на хранение в Государственную миграционную службу Украины.
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Напомним:
18 января 2023 года НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн грн в 2018 году.
По данным НАБУ, Коболев незаконно начислил себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения.
Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.
Детективы НАБУ вручили экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву копию нового ходатайства о продлении следствия по делу о незаконном премировании, ранее в этот же день ВАКС отказал Бюро в продлении сроков следствия.
Высший антикоррупционный суд обязал экс-главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого подозревают в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала изменить мера пресечения и требовала назначить содержание под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.