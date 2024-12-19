Суд отправил в СИЗО главу КРАИЛ, подозреваемого в пособничестве РФ

19 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому в виде содержания под стражей без права на залог.

Об этом сообщает Суспильне.

Согласно решению суда он будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года.

Как сообщалось, 18 декабря работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, его подозревают в содействии представителям страны-агрессора.

В ходе обыска у чиновника нашли немалое количество вещества, похожего на наркотическое.

Как известно, КРАИЛ, в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, которое связывают с Российской Федерацией.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.

Напомним:

Кабмин назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей 28 октября 2020 года.