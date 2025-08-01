Экс-чиновник Минобороны растратил 1 миллиард на продуктах для ВСУ – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Министерством обороны выявила растрату более 1 миллиарда гривен, выделенных на закупку продуктов питания для ВСУ в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и офис Генпрокурора.

По информации следствия, к незаконным действиям причастен экс-глава одного из департаментов Минобороны. Ему объявили подозрение. По данным УП, речь идет о Богдане Хмельницком, который возглавлял должность директора департамента закупок Минобороны. Это его 5 подозрение.

Весной 2022 года он заключил соглашение с частной компанией на поставку пищевых продуктов для ВСУ, при этом искусственно завысив цены на продукцию на 41% и на ее доставку - на 221%.

По материалам дела, чиновник Минобороны не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним:

21 января 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.

Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала также цена за 100 граммов.

Минобороны назвало информацию о слишком дорогих продуктах введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения в адрес Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.