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Війна 2025

Россия оккупировала украинских полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко

Владимир Туник-Фриз — 23 февраля, 15:23
Россия оккупировала украинских полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко
Офіс Президента

Стоимость недр на оккупированных Россией территориях Украины превышает 350 миллиардов долларов.

Такую сумму назвала первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025".

"На территориях, которая временно оккупирована этих полезных материалов находится на сумму около 350 миллиардов долларов", - отметила Юлия Свириденко.

Она также отметила, что эти ресурсы россияне могут использовать для своей оборонной отрасли.

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Россия оккупировала украинских полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко
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