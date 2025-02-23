Россия оккупировала украинских полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко

Стоимость недр на оккупированных Россией территориях Украины превышает 350 миллиардов долларов.

Такую сумму назвала первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025".

"На территориях, которая временно оккупирована этих полезных материалов находится на сумму около 350 миллиардов долларов", - отметила Юлия Свириденко.

Она также отметила, что эти ресурсы россияне могут использовать для своей оборонной отрасли.