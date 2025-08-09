В Харькове из-за халатности чиновника община потеряла 1,6 миллиона гривен из-за халатности чиновника

Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы харьковской прокуратуры.

По данным следствия, в 2023 году проходили работы по устранению аварий в жилом фонде многоквартирного дома по ул. Валентиновской в Салтовском районе г. Харькова, который был поврежден в результате российского обстрела.

Начальник управления коммунального предприятия, которому было поручено контролировать качество и объемы выполненных работ, без надлежащей проверки подтвердил акты с недостоверными данными.

"Часть работ - в частности остекление технических этажей, покраска стен, ремонт кровли и утепление фасада - или не выполнялась вовсе, или были сделаны не в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным следствия, из-за служебной халатности чиновника территориальной общине был нанесен ущерб на сумму более 1,6 млн грн.

Фигурант дела на август 2025 года не занимает должность, которую он занимал на момент событий.