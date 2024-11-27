Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и запрете рекламы азартных игр

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №9256-д об усилении борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствовании государственного регулирования организации и проведении азартных игр и лотерей.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

По его информации, законопроект был существенно доработан до второго чтения, а учтенные в ходе этой доработки Комитетом предложения и поправки предусматривают:

ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и распределение ее полномочий между профильным министерством и органом без коллегиального статуса, который еще предстоит создать;

запрещение рекламы азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов, и запрещение спонсорства, кроме спонсорства спорта;

осовременивание инструментов государственного надзора за рынком азартных игр – вводится контролируемая игра как инструмент контроля для замены фактическим проверкам;

по борьбе с лудоманией, законопроект предусматривает блокирование нелегальных вебсайтов, ужесточение требований к организаторам и дополнение оснований для аннулирования лицензии, установление требования по осуществлению организаторами азартных игр всех безналичных расчетов исключительно через банки, усовершенствование требований к Государственной системе онлайн-мониторинга (ГСОМ) и т.п.;

совершенствование законодательства о государственных лотереях, в частности, установление аналогичных как для организаторов азартных игр, требований по структуре собственности, критериев безупречной деловой репутации, оснований для аннулирования лицензии, требований к бренду, а также требований к расчетам при проведении государственных лотерей;

изменения в закон "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" о возобновлении представления отчетности организаторов азартных игр и операторов государственных лотерей и т.п.

Напомним:

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснял , почему нужно ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ ) в ближайшие недели.

"По моему личному убеждению, происходит блокировка со стороны созданной нами же комиссии. Эту систему должны были запустить еще летом 2022 года. У них есть много объяснений, почему этого не произошло. Они говорят, что Минфин не выдавал денег, Минфин говорит, что деньги выдавал и тому подобное", - отметил Гетманцев.

По его мнению, если менеджмент КРАИЛ не может справиться с вызовами, ему необходимо написать заявление об увольнении.

"В парламенте уже готов ко второму чтению законопроект о ликвидации комиссии. Я думаю, что мы в ближайшие недели его рекомендуем в зал. Будет просто агентство, где будет минимум бюрократии", - рассказал депутат.