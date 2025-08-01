Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила министру финансов Сергею Марченко вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни.

Об этом она сообщила в Телеграмм.

По ее словам, важно провести этот отбор прозрачно и профессионально.

"Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", - отметила Свириденко.

Напомним:

Министерство финансов подготовило план структурной реформы таможни. Он состоит из многих шагов, которые правительство и парламент должны внедрить до 2030 года.